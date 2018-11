Advent Das bietet der Illertisser Weihnachtsmarkt

Illertissen / bf

Glühwein und Krippen, aber auch Cocktails und Seifen: Das Angebot auf dem 22. Illertisser Weihnachtsmarkt ist breit gefächert. Knapp 50 Stände sind an den ersten beiden Adventswochenenden auf dem Schrannenplatz zu finden. „Eine Besonderheit ist, dass die Stände von einem auf das andere Wochenende auch mal wechseln“, sagt Henning Tatje vom Stadtmarketing. Der Markt hat freitags jeweils von 16 bis 20.30 Uhr, samstags von 15 bis 20.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet.

Morgen um 17 Uhr wird er von Bürgermeister Jürgen Eisen und den Rottumtaler Alphornbläsern eröffnet. Um 18.30 Uhr spielt die Musikkapelle Betlinshausen, für 19 Uhr ist die Vernissage der Jahresausstellung des Kunstzirkels in der Schranne geplant. Am Samstag, 1. Dezember, treten um 17.30 Uhr sieben Bläser aus dem unterfränkischen Elsenfeld auf. Die Männer haben die Vöhlinstadt für ihren jährlichen Weihnachtsmarktbesuch ausgewählt. Und am Sonntag, 2. Dezember, spielt ab 18 Uhr die Musikkapelle Au.

Die Musikvereinigung Tiefenbach und die Jedesheimer Musikanten treten am Freitag, 7. Dezember, auf. Am Samstag, 8. Dezember, spielt um 17 Uhr die Jugendkapelle der Stadtkapelle Illertissen. Für den letzten Markttag, 9. Dezember, ist für Kinder viel geboten: Um 15.30 Uhr führt das Puppentheater Schlabbergosch das Stück „Der historische Tannenbaum“ auf. Und um 16.30 Uhr schaut der Nikolaus vorbei.

Einen Wunsch hat Tatje für den Markt noch: „Wir hoffen, dass das Wetter winterlich wird und es vor allem nicht regnet.“