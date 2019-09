Michael Neher (CSU) möchte bei den Kommunalwahlen im März kommenden Jahres Bürgermeister werden. Der 44-jährige Stadtrat und Fraktionssprecher wurde auf der Nominierungsversammlung am Samstag im Josef Cardijn-Haus von 48 Parteimitgliedern einstimmig nominiert.

Er habe sich für die Kandidatur entschieden, „weil es mir ein Herzensanliegen ist“, erklärte der in Vöhringen wohnende und in Biberach an der Riss tätige Rechtsanwalt. Er wolle „die Zukunft unserer Heimatstadt an entscheidender Stelle mitgestalten“, ergänzte der Vater zweier Töchter.

Als wichtigste Ziele gab er an, die Stadt umweltfreundlicher machen zu wollen, das Stadtbild attraktiver zu gestalten und noch mehr für Familien und Kinder zu tun. Außerdem solle das Leben für Senioren erleichtert und noch mehr für Wirtschaft und Gewerbe getan werden.

