Politik CSU in Illerberg setzt auf Frauen

Illerberg / Henri Gallbronner

Jünger und weiblicher ist die neue Vorstandschaft der CSU Illerberg/Thal. Auf ihrer Hauptversammlung wählten die Mitglieder gleich drei Frauen in die Spitze, bei insgesamt acht weiblichen Mitgliedern eine gute Quote. So wurde Renate Pressl als Schriftführerin bestätigt, Franz-­Clemens Brechtel gab sein Amt als Schatzmeister an seine Tochter Barbara weiter.

In die Reihe der stellvertretenden Vorsitzenden rückt Stefanie Bilmayer-Frank auf. Dort war mit Angelika Böck bisher schon eine Frau vertreten. Die Stadträtin wird genau wie Thomas Roth, bisher ebenfalls Stellvertreter, in Zukunft an anderer Stelle im Verband aktiv bleiben. Vorsitzender bleibt Bernhard Thalhofer. Ebenfalls neu dabei als Vize-Vorsitzender ist Michael Mertens.

Thalhofer berichtete, der Altersschnitt im Ortsverband sei seit 2016 von rund 64 auf 55,9 Jahre gesunken ist, ein Drittel der Mitglieder seien Frauen. Für den Stadtrat wünscht er bei der Kommunalwahl 2020 eine ähnliche Entwicklung: Angesichts steigender Kosten für Bildung und Erziehung, sollten auch junge Mütter und Väter im Rat vertreten sein. „Zurzeit haben nur 3 von 24 Mitgliedern des Stadtrates Kinder im Kindergarten- und Schulalter.“

CSU-Fraktionschef Michael Neher kritisierte die veranschlagte Neuverschuldung von fast vier Millionen Euro im kürzlich beschlossenen Haushalt. Die könne man sich zwar leisten, allerdings müsse man sich angesichts von Rekordeinnahmen auch fragen: „Was machen wir in schlechten Jahren?“ Positiv stellte Neher die Investitionen in die Illerberger Grundschule und die Kindertagesstätte heraus. Außerdem soll Thal eine neue Feuerwehrsirene bekommen.