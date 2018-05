Landtagswahl CSU Elchingen bereitet sich auf Wahlkampf vor

Elchingen / Patrick Fauß

Die Landtagswahlen in Bayern am 14. Oktober 2018 warfen beim Treffen der CSU Elchingen ihre Schatten voraus. „Da gibt es einiges zu tun“, betonte der Vorsitzende Florian Schirmer vor 15 Mitgliedern in der Gaststätte am Riedelsee. Es gelte, die „Populisten der AfD“ in die Schranken zu weisen. Der Ortsverband wolle in allen drei Ortsteilen mit Infoständen tätig werden. Am 5. Juli ist außerdem eine Veranstaltung mit dem stellvertretenden CSU-Parteivorsitzenden Manfred Weber geplant. Außerdem soll es mit dem Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein und der Landtagsabgeordneten Beate Merk Treffen geben. Thema dann: Ausbau der Autobahn A8.

Der Fraktionsvorsitzende und dritte Bürgermeister Bernd Schwerdtfeger berichtete aus dem Gemeinderat. Demnach soll das Gewerbegebiet erweitert werden. Dies sei dringend nötig, denn die Gemeinde sei an höheren Gewerbesteuereinnahmen interessiert. Probleme bereiten hohe Unterhaltskosten und anstehende Sanierungen beim Elchinger Hallenbad. „Das Bad ist voll genutzt durch die Schulen“, betonte Schwerdtfeger. Eine Schließung, dies wäre wohl die preiswerteste Option, wolle daher bislang niemand ins Auge fassen.

Ein weiteres Thema waren Pläne für das unter Denkmalschutz stehende Grundschulgebäude in Oberelchingen. Hier könnten künftig Vereine einziehen, lauteten die Überlegungen. Außerdem habe der Obst- und Gartenbauverein Interesse gezeigt, den Garten nach historischem Vorbild wieder herzurichten.

Auch die Diskussion um Kreuze in Amtszimmern wurde angesprochen. Die Landtagsabgeordnete Beate Merk (CSU) meinte, diese Entscheidung sei richtig. Die Mehrheit in Bayern wolle das so haben. Zu den Protesten gegen das Polizeiaufgabengesetz verwies Merk auf übertriebene Ängste und Fehlinformationen, die im Umlauf seien. „Bei besonderen Eingriffen muss ein Richter zustimmen“, betonte Merk.