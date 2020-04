Auch wenn der Spielbetrieb bei allen Fußballvereinen ruht: Beim FC Strass wird für die Zukunft geplant. „Unser alter Rasen-Traktor ist in die Jahre gekommen und muss ersetzt werden“, sagt Vereinsvorstand Stefan Epple. Schnell sei die Idee aufgekommen, den Aufsitzer durch zwei Mäh-Roboter zu ersetzen. „Wir wollen umweltbewusster und energieeffizienter agieren und unsere Rasenqualität nachhaltig verbessern.“

Auf dem Spielfeld herrscht reger Betrieb

Dies sei erforderlich, da auf dem Spielfeld – normalerweise – reger Betrieb herrscht: Allen Teams steht nur ein Platz zum Trainieren und Spielen zur Verfügung. Einzige Ausweichmöglichkeit ist ein zweites Spielfeld im Wald. Wasser und Strom gibt es dort nicht. Soweit möglich, wollen die Fußballer die Installationsarbeiten selbst erledigen, die im Vorfeld für den Einsatz der Roboter notwendig sind, sagt Epple. Aktuell ruhen aber alle Tätigkeiten. 4500 Euro benötigen die Kicker, um die beiden Roboter anzuschaffen – ein hoher Betrag für die Abteilung mit 370 Mitgliedern. Nach dem Motto „Viele schaffen mehr“ läuft daher eine Crowdfunding-Aktion mit Unterstützung der VR-Bank Neu-Ulm: Für jede eingegangene Spende legt die Bank zehn Euro drauf, wenn der Gesamtbetrag erreicht wird.

Mit der Corona-Krise ging das Interesse zurück

„Das Ganze ist zunächst super angelaufen“, sagt Epple. Mit dem Beginn der Corona-Krise sei das Interesse an der Aktion aber zurückgegangen. „Ist ja klar, die Leute hatten etwas anderes im Kopf.“ Langsam komme wieder Bewegung in die Spendenaktion. Noch bis Anfang Mai ist Zeit.

Unternehmen zu gewinnen sei in der aktuellen Situation schwierig, sagt Epple. „Aber ich bin zuversichtlich, dass viele Leute mitmachen.“ Die Spenden seien nicht umsonst, kündigt der Vorsitzende an: „Ab 25 Euro darf man sich wünschen, wie die zwei neuen Helfer heißen sollen und man erhält einen Eintrag ins Stadionheft. Bei 50 Euro gibt es eine Stadionwurst an unserer weitbekannten Grillbude.“ Irgendwann, wenn der Ball in Strass wieder rollt.