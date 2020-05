„Wir sind mit die ersten in der Legoland-Gruppe, die wieder öffnen.“ Die Vorfreude, dass es am 30. Mai nach zwei Monaten Verzögerung endlich losgeht mit der Saison 2020, war Manuela Stone deutlich anzumerken. Als Grundlage für die Eröffnung des Legolands in Günzburg präsentierte die Freizeitpark-Chefin kürzlich gemeinsam mit Landrat Hans Reichhart im Günzburger Landratsamt ein mit den regionalen Behörden abgestimmtes Maßnahmenpaket.

Reichhart lobte das zusammen mit dem Gesundheitsamt erarbeitete Sicherheitskonzept. Dieses werde „von Woche zu Woche“ an die aktuellen Gegebenheiten angepasst, es handle sich um einen dynamischen Prozess. Man wolle ein höchstmögliches Maß an Sicherheit gewährleisten und gehe deshalb in manchen Bereichen mit dem Konzept „über das Geforderte hinaus“.

Besucherzahl anfangs auf ein Viertel begrenzt

In der Anfangsphase sollen die Besucherzahlen auf ein Viertel des bisher Üblichen begrenzt werden, erklärte Stone. Im Legoland-Feriendorf würden die Kapazitäten ebenfalls auf knapp 30 Prozent der möglichen Auslastung reduziert. Der Campingplatz bleibe bis auf weiteres geschlossen, da Sanitärhäuser auf Campingplätzen wegen der Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung aus Hygienegründen noch nicht wieder öffnen dürfen. Bis Ende Juni sind außerdem alle Shows abgesagt, ebenso alle Eventveranstaltungen bis Ende Juli.

Jahreskarteninhaber haben laut Stone bis zum 14. Juni einmalig an einem von ihnen gewählten Tag Zutritt zum Park. In der Zeit vom 15. Juni bis 31. Juli können sie den Park an drei vorher reservierten Tagen besuchen. Unbedingt erforderlich sei eine vorherige Anmeldung über den Reservierungslink auf haben laut Stone bis zum 14. Juni einmalig an einem von ihnen gewählten TagIn der Zeit vom 15. Juni bis 31. Juli können sie den Park an drei vorher reservierten Tagen besuchen. Unbedingt erforderlich sei eineüber den Reservierungslink auf www.legoland.de/info-saisonstart. Ablaufende Jahreskarten w ürden um drei Monate verlängert, sagte die Freizeitpark-Chefin.

Legoland Günzburg: Das Team ist gut geschult

Ihr Team sei im Hinblick auf die neuen Rahmenbedingungen gut geschult und freue sich wie sie selbst darauf, dass Familien im Legoland bald wieder „Spaß mit Abstand“ haben könnten.

Mit der Park-Öffnung wird auch die „Touristinfo Legoland Allee“ wieder besetzt sein. Darauf wies Axel Egermann hin. Man baue gerade für Freizeit-Aktivitäten im Landkreis Günzburg eine Datenbank mit „Besuchs-Voraussetzungen“ auf, erzählte der Geschäftsführer der Regionalmarketing Günzburg GbR. Das Legoland sei die Hauptattraktion im Landkreis, und überhaupt „ein wichtiger Player“.