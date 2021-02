Der Coronaausbruch in den Illersenio-Pflegeheimen in Illertissen und Vöhringen ist ausgestanden, der Gesundheitsdienst hat das Infektionsgeschehen in beiden Zentren offiziell als beendet erklärt. Auch wurde in den Heimen geimpft. Das sind die neuen Besuchsregeln ab dem 10. FebruarAb dem 10. Febr...