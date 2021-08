Statt den Ranzen in die Ecke zu pfeffern, soll diesen Sommer gepaukt werden. Die Programme dafür heißen Lernbrücke oder Summer School 2021. Was halten Schulen in der Region davon? Und ist es möglich, Lernlücken eines Schuljahres in zwei Wochen aufholen?

Illertissen: Vier Stunden lang pro Tag sollen 77 Schülerinnen und Schüler für zwei Wochen gemeinsam lernen. Klingt erst mal nicht ungewöhnlich. Nur: Das Ganze findet in den Sommerferien...