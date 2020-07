Die Stadt Senden verzichtet darauf, für die Corona-Hochphase von April bis Juni Kita-Gebühren zu erheben. Diesem Vorschlag hat der Hauptausschuss einstimmig zugestimmt. Der Hintergrund: Im April hatte Ministerpräsident Markus Söder verkündet, dass der Freistaat die Gebühren für April bis Juni übernehmen werde. Darum verzichtete die Stadt ab Mai auf die Erhebung. Dann hieß es allerdings: Die Entschädigung fließt nur, wenn ein Kind tatsächlich an keinem Tag betreut wurde. Nun waren allerdings einige Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten, zumindest für einzelne Tage in Notgruppen betreut worden. Diese Familien müssten also nun doch zahlen.

„Laden am Laufen gehalten“

„Das geht gar nicht“, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf. „Damit würden die bestraft, die den Laden am Laufen gehalten haben.“ Die Sendener haben aber Glück: Weil die Gebühren relativ gering sind, „liegt die Erstattung insgesamt höher als das, was wir an Elternbeiträgen erzielt hätten“, sagte Walter Gentner von der Verwaltung. Darum müssen die Eltern nun doch nichts bezahlen. Das änderte aber nichts am Ärger über den Freistaat. „Wir hatten Glück, das ist Zufall“, sagte Schäfer-Rudolf.