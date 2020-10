Eine Coronafall an der Staatlichen Realschule in Vöhringen hat weitreichende Konsequenzen: Eine Schülerin einer 9. Klasse war positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich seit Dienstag in Quarantäne. Am Mittwochmorgen informierte das Gesundheitsamt Neu-Ulm sämtliche Lehrkräfte...