Felix Wiederer (l.) ist einmal im Jahr Nikolaus in Dietenheim. Er wird auch im Pandemie-Jahr Familien besuchen, dabei aber Abstand halten und nicht in die Häuser hineingehen. Herbert Walk (r.) ist seit 1977 Nikolaus-Darsteller in Vöhringen. Fast jedes Jahr beschenkt er als Heiliger viele Kinder, aber wegen Corona fallen seine Auftritte diesmal aus. © Foto: privat