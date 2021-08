Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neu-Ulm hat am Montag schon den zweiten Tag in Folge die Marke von 50 überschritten. Der Wert lag zu Wochenbeginn laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 57,6, am Sonntag waren es 54,2. Bleibt die Inzidenz auch am Dienstag über 50, gelten von Donnerstag an neue Co...