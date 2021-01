Eine der beiden Notbetreuungsgruppen der Thalfinger Grundschule befindet sich seit Freitag, 22. Januar, in Quarantäne. Das bestätigte Schulleiterin Ruth Koch am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. Betroffen seien 12 Kinder der Grundschulklassen 1 bis 4 sowie die Betreuerin der Gruppe. Drei der Kinder hätten sich im privaten Bereich mit dem Coronavirus angesteckt und seien positiv getestet worden. Bei allen weiteren Kindern der Gruppe und bei der Betreuerin sei der Test negativ ausgefallen. Doch sie gelten als Kontaktpersonen und müssen deshalb auch in Quarantäne bleiben. Laut den Rückmeldungen der Eltern hat sich bisher kein weiteres Kind angesteckt, sagt Koch. Sie betont, dass in beiden Klassenzimmern der Grundschule, die von den Notbetreuungsgruppen genutzt werden, das Hygienekonzept immer eingehalten wurde.