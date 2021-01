Nur Michael aus der Klasse 4a sitzt im Klassenzimmer in der Grundschule Nersingen. Allein ist er trotzdem nicht: Über ein iPad schaut er in die Gesichter seiner Klassenkameraden und seines Lehrers. Insgesamt werden am Dienstag 13 Kinder an der Schule notbetreut. Sie lernen meist getrennt in kleinen...