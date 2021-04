In Illertissen eröffnet am Freitag, 30. April, um 8 Uhr ein neues Corona-Testzentrum: in der „Wunderbar“, einer Cocktail-Bar in der Hauptstraße 23. Dort werden kostenlose Schnelltests für Bürger angeboten, teilt Erdogan Kilic, Inhaber der „Wunderbar“, mit.

Von Freitagvormittag an kann man...