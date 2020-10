Nachdem die Corona-Fallzahlen in Ulm und insbesondere im Alb-Donau-Kreis schon in den vergangenen Tagen stark gestiegen waren, hat am Donnerstag auch der Landkreis Neu-Ulm den Grenzwert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz gerissen: Das Robert-Koch-Institut weist für den Kreis einen Wert von 53,7 (Stand 22.10.2020, 0 Uhr) aus. Damit springt der Landkreis vom gelben – ab einem Inzidenzwert von 35 – in den roten Corona-Warnbereich.

Landrat appelliert an die Bürger

Im Bildungsausschuss appellierte Landrat Thorsten Freudenberger an die Bürger, sich weiterhin diszipliniert zu verhalten. „Nur mit kühlen Kopf kommen wir durch die Krise“, sagte Freudenberger. Er wies auch darauf hin, wie wichtig in diesem Zusammenhang die Arbeit der Gesundheitsämter sei.

Das Dashboard des Robert-Koch-Instituts zeigt die aktuellen Infektionszahlen mit dem Coronavirus für den Landkreis Neu-Ulm.

© Foto: Screenshot, RKI

Infektionsketten: Mitarbeiter der Kontaktverfolgung „kommen gerade noch klar“

Über die Kontaktverfolgung könnten diese Infektionsketten unterbrechen. Diese gelinge aber nur, solange die Fallzahlen nicht zu schnell ansteigen. Aktuell kämen die Mitarbeiter, die seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeiteten, „gerade noch klar“.

Diese verschärften Maßnahmen gelten jetzt

Unter anderem diese verschärften Einschränkungen gelten laut Bayerischem Staatsministerium für Gesundheit und Pflege in Landkreisen mit einem Inzidenzwert von mehr als 50:

Eine Sperrstunde von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Maskenpflicht besteht auch am Platz an Schulen aller Jahrgangsstufen.

Der Teilnehmerkreis bei zulässigen privaten Feiern (wie insbesondere Hochzeits- oder Geburtstagsfeiern oder ähnliche Feierlichkeiten) ist unabhängig vom Ort der Veranstaltung auf die Angehörigen von zwei Hausständen oder auf höchstens fünf Personen beschränkt