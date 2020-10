Nachdem die Corona-Fallzahlen in Ulm und im Alb-Donau-Kreis schon in den vergangenen Tagen stark gestiegen waren, hat am Donnerstag auch der Landkreis Neu-Ulm den Grenzwert von 50 bei der Sieben-Tage-Inzidenz gerissen. Am Freitag meldet das Robert Koch-Institut für den Kreis einen Wert von 65,1 (Stand 23.10., 0 Uhr). Die bayrische „Corona-Ampel“ steht damit auf Rot.