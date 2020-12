Corona in Vöhringen und Illertissen

Mit aller Kraft versuchen die Illersenio-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Coronaausbruch in den Caritas-Pflegeheimen in Vöhringen und Illertissen einzudämmen. Das sagen der Öffentliche Gesundheitsdienst und die Heimaufsicht zur Lage in den den Caritaszentren.