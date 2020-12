Im Illersenio-Caritaszentrum in Vöhringen ist das Coronavirus ausgebrochen. Zuletzt waren die Fallzahlen in Vöhringen stark angestiegen, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 418. Mittlerweile ist klar, dass das Caritaszentrum in Vöhringen als Hotspot gilt. Dort wurden 50 Bewohner und 16 Mitarbeiter...