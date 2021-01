Das Impfzentrum Weißenhorn hat eine weitere Lieferung des Corona-Impfstoff des Herstellers BioNTech/Pfizer erhalten - sogar mehr Dosen, als ursprünglich geplant. Das teilte der Landkreis Neu-Ulm am Donnerstagnachmittag mit.

Somit können kurzfristig Termine für Erstimpfungen, die zuvor mangels Impfstoff abgesagt werden mussten , nun zeitnah neu vergeben werden. Die Betroffenen werden aktuell kontaktiert und erhalten ihren neuen Termin.

Weitere Lieferung für kommende Woche angekündigt

Aufgrund der Impfstofflieferung werden in den kommenden Tagen täglich bis zu 250 Personen in Weißenhorn geimpft. Insgesamt waren es bisher in den Impfzentren Weißenhorn und Neu-Ulm 5.598 Personen (Stand 27.01.2021). Auch das Impfgeschehen in den Alten- und Pflegeheimen kommt dank des mobilen Impfteams weiterhin planmäßig gut voran. Somit liegt der Landkreis Neu-Ulm mit einer Erstimpfquote von 2,45 Prozent und einer Zweitimpfquote von 0,73 Prozent über dem deutschlandweiten Durchschnitt von 2,0 Prozent bei den Erst- und 0,38 Prozent bei den Zweitimpfungen. Eine weitere Lieferung des Impfstoffes für kommende Woche wurde dem Landkreis Neu-Ulm bereits zugesagt.