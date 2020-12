Die Corona-Impfzentren in Weißenhorn und Neu-Ulm sind jetzt betriebsbereit. Sobald der Impfstoff zur Verfügung steht, kann es losgehen. Insgesamt wird es im Landkreis Neu-Ulm drei Impfzentren geben: Die Einrichtung in Illertissen soll Anfang 2021 an den Start gehen.

Freudenberger: „Ein Zeichen der Hoffnung“

Am Dienstagabend haben Vertreter der Politik das fertige Impfzentrum im ehemaligen Feneberg-Supermarkt in Weißenhorn besichtigt, darunter Landrat Thorsten Freudenberger und Klaus Holetschek, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. „Diese Impfzentren sind ein Zeichen der Hoffnung“, sagte Freudenberger.

Registrierung im Internet

Impfberechtigte Personen können sich online für die Impfung registrieren. Sie bekommen dann einen QR-Code, mit dem sie zu einem der drei Impfzentren kommen können und dort einen Prozess von der Anmeldung über die Impfung selbst bis zur anschließenden Ruhezeit durchlaufen. Ergänzt werden die Einrichtungen durch mobile Impfteams. „Damit wir möglichst schnell die Gruppen erreichen, die eine Impfung bekommen sollen“, sagte Freudenberger.