Was die Impfungen gegen das Coronavirus anbelangt, „stehen wir an einem Phasen-Übergang“, sagt der Neu-Ulmer Landrat Thorsten Freudenberger. „Nach der Start-Phase kommen wir langsam in eine zweite, die wir uns schon lange herbeisehnen.“ Bald soll nämlich genug Impfstoff zur Verfügung s...