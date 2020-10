Die Kreisbereitschaft Neu-Ulm des Bayrischen Roten Kreuzes hat am Donnerstagabend bei Test auf Corona in Illertissen geholfen. Wie die Kreisbereitschaft auf ihrem Instagram-Kanal vermeldete, nahm sie Corona-Abstriche bei Bewohnern und Pflegern eines Seniorenheims in Illertissen Corona-Abstriche vor.