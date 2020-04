Bunte Krebse, Geister, Kängurus und andere lustige Gestalten treiben zurzeit ihr Unwesen rund um Ay: Kinder haben Hunderte von Steinen mit bunten Bildern bemalt, und auch manche Eltern scheinen sich kreativ betätigt zu haben. „Glückssteine Ay“ nennt sich die Aktion, die die Sendenerin Petra van Meter ins Leben gerufen hat, ursprünglich nur für einige befreundete Familien. „Es geht darum, dass die Kinder auf Spaziergängen etwas zu tun haben und nach den Steinen suchen können“, sagte Claudia Grasnick, die mit ihrer Familie von Anfang an beteiligt war.

Die Idee: Die Kinder bemalen Steine, schreiben ihren Namen darauf und legen sie an der Iller, am Trimm-Dich-Pfad oder an anderen Wegen aus. Andere Kinder können dann danach suchen. „Ich hab von Familien gehört, wo die Kinder eineinhalb Stunden lang an der Iller laufen und dabei voll motiviert sind“, sagte Grasnick.

„Wer einen wegnimmt, legt zwei wieder hin“

Wer einen Glücksstein findet, könne ihn liegen lassen oder an anderer Stelle wieder ablegen. „Oder man nimmt ihn mit nach Hause. Aber insgesamt gilt: Wer einen wegnimmt, legt zwei wieder hin.“ Das klappe ganz gut, nur rund um den Trimm-Dich-Pfad seien in den vergangenen Tagen auffallen viele Steine verschwunden, ohne dass neue abgelegt wurden. „Vielleicht wusste jemand nicht, was das für eine Aktion ist“, vermutet Grasnick.

Die Kinder sind beschäftigt

Mehr als 120 Leute gehören inzwischen der Facebook-Gruppe „Glückssteine Ay“ an, wo auch Fotos von den schönsten Stein-Funden eingestellt werden. Viele Kinder und Eltern hätten schon zehn bis zwanzig Steine bemalt, schätzt Grasnick, die selbst schon fünf Glückssteine mit Bienenmotiv ausgesetzt hat. „Manche sind richtige Kunstwerke, die sind natürlich begehrt und werden gern mitgenommen.“ Das Wichtigste aber sei, dass die Kinder beschäftigt seien und Zeit an der frischen Luft verbrächten. „Und besonders toll ist es, wenn sie Steine von Freunden finden, die sie gerade nicht treffen können.“

Ähnliche Aktionen scheinen übrigens vielerorts zu sprießen, so gibt es etwa auch die Facebook-Gruppe „Glückssteine in Senden“.