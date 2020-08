Die Ferien haben begonnen und damit steigen die Anfragen, was bei der Rückkehr aus dem Urlaub zu beachten ist. So müssen sich Reisende bei ihrer Rückkehr aus einem Quarantäne begeben, wenn sie wieder nach Bayern und in den Landkreis Neu-Ulm zurückkommen. Darauf weist das Landratsamt hin. Außerdem muss umgehend das Gewerbeamt im Landratsamt Neu-Ulm informiert werden. Dafür gibt es jetzt ein Die Ferien haben begonnen und damit steigen die Anfragen, was bei der Rückkehr aus dem Urlaub zu beachten ist. So müssen sich Reisende bei ihrer Rückkehr aus einem Risikogebiet umgehend 14 Tage inbegeben, wenn sie wieder nach Bayern und in denzurückkommen. Darauf weist das Landratsamt hin. Außerdem muss umgehend dasim Landratsamt Neu-Ulm informiert werden. Dafür gibt es jetzt ein Online-Formular auf der Website , das Reiserückkehrer direkt ausfüllen und abschicken können.

Wenn ein negatives Testergebnis für eine Coronavirus-Infektion vorliegt, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden.

Keine Quarantäne bei ärztlichem Attest für negativen Corona-Test

So kann der Online-Meldung für Reiserückkehrer ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache beigefügt werden, das bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion mit SARS-CoV-2 vorliegen. Das ärztliche Zeugnis muss sich auf eine sogenannte molekularbiologische Testung stützen. Die Testung muss in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem sonstigen Staat mit hierfür ausreichenden Qualitätsstandards gemacht worden sein. Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor der Einreise nach Deutschland vorgenommen worden sein.

Der Test kann auch nach Wiedereinreise vom Hausarzt vorgenommen werden.

Hier gibt es Testzentren in Bayern

an den bayerischen Autobahngrenzübergängen

an den bayerischen Flughäfen München, Nürnberg sowie Memmingen

an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg

Die Tests sind kostenlos.

Das Online-Formular für Reiserückkehrer

Das Online-Formular für Reiserückkehrer sowie weitere Infos zu den aktuellen Bestimmungen gibt es unter https://landkreis.neu-ulm.de/de/Reisen.html

Bei Verstößen gegen die Einreise-Quarantäneverordnung und die Testpflicht wird ein Bußgeld verhängt.