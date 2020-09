„Ich bin immer noch ganz baff“, sagt Hannelore Beck. Was sie kürzlich an einem Sonntag auf der Busfahrt von Senden nach Ulm erlebt habe, komme ihr wie ein Traum vor, meint die Sendenerin. „So etwas ist mir noch nicht passiert.“Ausflug in Ulmer Museum gerettetGegen Mittag war Beck in Senden...