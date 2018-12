Freizeit Buschele 2.0 kommt nicht

Niko Dirner

Viele Gespräche geführt, erste Fördermittel gesichert, eine Präsentation gestaltet: Es sollte nicht reichen. Der Sendener Stadtrat hat am Dienstag der aus sechs Familien geformten Initiative zur Wiederbelebung des einst beliebten Spielplatzes Buschele die Unterstützung verweigert. Nicht mal überdenken wollen die Mandatsträger das Projekt. Weil, wie CSU-Fraktionschef Walter Wörtz und andere sagten, die ehrliche Antwort laute: Personell und finanziell kann die Stadt das Vorhaben nicht stemmen.

Einen „digitalen Naturspielpatz“ stellten Florian Neymeyer und Sebastian Almer vor, derzeit befinde sich die Anlage in einem erbärmlichen Zustand. Auf eine digitale Erweiterung – denkbar sind etwa eine Bienenstockkamera oder eine Besucher-App – sei man gekommen, weil es dann mehr Fördermöglichkeiten gebe. Stichwort: Smart Cities. Almer, der in diesem Bereich arbeitet, sprach von einem „Reallabor Buschele“, von einer möglichen „Harmonie zwischen Mensch, Natur und Technik“.

Die Resonanz in der Bevölkerung sei groß, der Waldkindergarten interessiert, Schulen seien informiert. Indem die Bevölkerung einbezogen wird, lasse sich Vandalismus – das Buschele-Problem von früher – verhindern. Es solle keine Hütte geben, keinen Grill.

Mit dieser Idee habe man bereits die Steuerungsgruppe des Regionalentwicklungsprojektes Leader überzeugt, 90 000 Euro könnten von dort kommen. 50 000 Euro erhoffe man sich vom Verein für Naherholung. 20 000 Euro könne man durch Eigenleistung erbringen, 10 000 Euro durch private Spenden hereinholen. 1000 Euro habe ein Unternehmen zugesagt. Von der Stadt erhoffe man sich einen Zuschuss von 10 000 Euro. Ohne die Kommune sei kein Leader-Antrag möglich, weil ein Eigenanteil sein müsse. Zudem könne die Stadt die notwendige Versicherung weitaus günstiger leisten. Sie solle die Trägerschaft übernehmen.

Almer zeigte sich zuversichtlich, die Finanzierungslücke von 20 000 Euro über Digital-Fördermittel und Spenden schließen zu können. Im Sommer 2019 könne der 200 000-Euro-Bau starten.

Alle Stadträte fanden die Initiative zwar gut, lobten das Engagement, waren aber dagegen:

Grundsätzliches Die Verwaltung – vor allem das Bauamt – arbeite am Anschlag, sagte Wörtz. „Wir haben gesagt: Keine Arbeitsaufträge mehr.“ Zudem müsse erst mal eine andere Freizeiteinrichtung, nämlich das See- und Hallenbad, saniert werden. Es sei also „nicht vorstellbar“, dass sich die Stadt hier einbringe. „Es wäre fahrlässig hier irgendwelche Hoffnungen zu wecken.“

Helmut Meisel, Grüne, und Anton Leger, Biss, warnten vor den Folgekosten für die Stadt. „Wir haben noch 30 andere Spielplätze.“ Almer wandte ein, die Stadt pflege das ihr gehörende Gelände heute schon. Neymeyer: „Die Folgekosten sollen minimal sein.“ Das werde in der Materialauswahl berücksichtigt.

Idee Eine „Art Öko-Disneyland“ sah Helmut Meisel in dem Projekt. „Wir brauchen keine überfrachteten Spiellandschaften”, befand der Grüne. „Leute, ihr könnt einfach rausgehen in die Natur.“

Standort Das Wild brauche Rückzugsräume, meinte Josef Ölberger, CSU. Der Standort sei der falsche. Darüber lasse sich ja reden, versuchte Bögge einen Kompromiss zu finden. Er betonte aber auch: Planungsleistungen würde die Stadt nicht übernehmen.

25 zu 5 Räte waren gegen die Vertagung, 27 zu 3 dagegen, einen anderen Standort zu suchen.