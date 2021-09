Gibt es ein „weiter so“? Oder wird es ganz neue Konstellationen im Bundestag geben? Am Sonntag, 26. September, können die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland darüber abstimmen und einen neuen Bundestag wählen.

Für den Wahlkreis 255 Neu-Ulm treten sechs Direktkandidatinnen und -kandidaten an, deren Parteien jetzt schon im Parlament vertreten sind. In unseren Poträts erfahrt ihr, wer diese Politikerinnen und Politiker sind, für was sie eintreten und was sie für die Zeit nach der Wahl planen.

Alexander Engelhard, CSU

Karl-Heinz Brunner, SPD

Anke Hillmann-Richter, FDP

Ekin Deligöz, Bündnis 90 Die Grünen

Xaver Merk, Die Linke

Gerd Mannes, AfD

