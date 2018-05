Engagement Bürgermeister wirbt als Vorbild für die Feuerwehr

Bibertal / Niko Dirner

Weil den Feuerwehren vielerorts das Personal ausgeht, geht mancher Rathauschef mit gutem Beispiel voran.

Vor seiner ersten Leistungsprüfung war er aufgeregter als am Wahlabend: Oliver Preußner, Bürgermeister der 5000­-Einwohner-Gemeinde Bibertal im Kreis Günzburg östlich von Nersingen, hat vor einem Jahr angegangen, was sein Sendener Amtskollege Raphael Bögge jetzt ankündigt. Preußner ist Feuerwehrmann geworden. Wie Bögge hat er seine Ausbildung begonnen, als er schon Rathauschef war. Preußner und Bögge sind damit Ausnahmen in der Region. Vorbilder, die der Neu-Ulmer Kreisbrandrat ganz hoch hängt.

Im Landkreis Neu-Ulm gibt es bisher nur einen Bürgermeister, der im aktiven Dienst ist: Mathias Stölzle, Roggenburg. Im Alb-Donau-Kreis immerhin einen Ortsvorsteher: Michael Mouratidis aus Altbierlingen. Stölzle, 54, ist bereits als 16-Jähriger in die Wehr in seinem Heimatort Pfaffenhofen eingetreten, hat sich dann stetig weitergebildet und war schließlich 16 Jahre lang Kommandant. Vor zwei Jahren dann gab er die Führungsposition auf, weil die Doppelbelastung doch zu hoch war.

Als Aktiver aber ist er weiterhin in Pfaffenhofen und auch in Roggenburg dabei. Natürlich auch in Roggenburg, sagt Stölzle, anders lasse sich die so genannte „Tagesbereitschaft“ nicht sichern. Damit ist die Anforderung gemeint, dass tagsüber genügend Feuerwehrleute verfügbar sein müssen – was schwierig ist, da viele Ehrenamtler nicht in dem Ort arbeiten, wo sie bei der Feuerwehr sind. „Das ist jetzt schon ein Problem, und die Situation wird sich verschärfen“, sagt der Neu-Ulmer Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. „Und so ist es natürlich toll, wenn ein Bürgermeister sagt: Ich scheue mich nicht davor, mich dreckig zu machen, zu schwitzen, zu lernen und die Prüfungen abzulegen.“

Als Bürgermeister, sagt Stölzle, könne man natürlich nicht immer weg, wenn der Alarm geht – was etwa ein Mal im Monat passiert. Eine Trauung abzubrechen, verbiete sich. Einmal habe er auch frühzeitig von einem Einsatz abrücken müssen, um rechtzeitig bei einem Notartermin zu sein. „Sonst wäre der Grundstückseigentümer vielleicht abgesprungen.“ Andererseits sei er doch recht flexibel. Und im Einsatz sei er sich für nichts zu schade: „Ich helfe bei allem, was so anfällt. Es kann also auch mal sein, dass der Bürgermeister eine Ölspur kehrt.“

Raphael Bögges Ankündigung nennt Stölzle „vorbildhaft“, er gehe mit gutem Beispiel voran. „Er wird sich aber noch umschauen, wie umfangreich die Ausbildung ist.“ Die „modulare Trupp­ausbildung“, bestätigt Kreisbrandrat Schmidt, ist tatsächlich eine Herausforderung, sie ist auf zwei Jahre angelegt. Auf 40 Unterrichtsstunden bei der Heimatwehr folgen ein zweiwöchiger Blocklehrgang an der Feuerwehrschule, dann noch mal 30 Stunden bei der Wehr und schließlich die Prüfungen. Dazu kommen regelmäßige Übungen. Weiter geht es mit einem Sprechfunklehrgang, einer Ausbildung in Erster Hilfe und der Truppführerprüfung. Wer über diesen niedrigsten Dienstgrad hinausgehen will, kann sich etwa zum Atemschutzträger weiterbilden.

Das sei „wie ein Ausbildungsberuf“, räumt Schmidt ein. Das schrecke auch viele ab. „Aber wie sollte man es anders machen?“ Schließlich müssten die Feuerwehrleute unter Zeitdruck unter den durchschnittlich 300 Geräten in so einem Rüstwagen das richtige herausgreifen und einsetzen. Heute sei überdies immer mehr Elektronik dabei, „die Anforderungen steigen“. Immerhin: Wer die Ausbildung einmal begonnen hat, bleibe meist dabei.

Das kann Oliver Preußner aus Bibertal bestätigen. „Was ich vorher nicht gedacht habe: Mir macht das richtig Spaß. Ich begreife die Zeit bei der Feuerwehr mittlerweile als Freizeit.“ Dabei sei er eigentlich gar nicht technik­affin, sondern „eher so ein Büromensch“. Und natürlich habe seine Frau damals zum Start vor gut einem Jahr gefragt, ob er nicht abends schon oft genug weg sei.

Aber, sagt der 46-Jährige, anders sei die Tagesbereitschaft in seiner Gemeinde nicht zu gewährleisten gewesen. Preußner betont: „Mir ging und geht es bei diesem Ehrenamt nicht um meine Person. Ich bleibe auch bei der Feuerwehr, wenn ich nicht mehr Bürgermeister bin.“ Bei der Truppe müsse ihn auch niemand mit „Herr Bürgermeister“ anreden. „Wir duzen uns alle.“ Vier Mitarbeiter aus der Gemeindeverwaltung seien ihm zur Feuerwehr gefolgt, ein voller Erfolg also.

Eine Entwicklung, die auch Bürgermeister Stölzle beobachtet hat: Mit ihm sind mittlerweile tagsüber drei Mitarbeiter der Verwaltung als einsatzbereit gemeldet. Zwei davon wohnen gar nicht in Roggenburg, seien aber in ihren Heimatgemeinden in der Wehr aktiv. Außerdem könne er auf drei Mitarbeiter des Bildungszentrums zurückgreifen, die sogar Atemschutzträger seien. Er meine, für Bürgermeister sollte es eigentlich verpflichtend sein, bei der Feuerwehr mitzumachen.

Die Leistungsprüfung hat Preußner übrigens problemlos bestanden. Die ersten kleineren Einsätze hat er schon mitgemacht, geht jetzt ins zweite Jahr der Ausbildung und hat ein großes Ziel vor Augen: Atemschutzträger werden. So ein richtiger Feuerwehrmann eben.