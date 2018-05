Konzept Bürgermeister will Bonus für Bauwillige

Bürgermeister will Bonus für Bauwillige

Niko Dirner

Senden hat eine Wohnungsbaugesellschaft, die SWSG. Diakonie und Caritas helfen Bedürftigen bei der Wohnraumsuche. Drittens werden absehbar mehrere Neubaugebiete an den Start gehen. Es sieht also so aus, als ob für jede Einkommensklasse etwas angeboten wird. Und nicht, als ob die Stadt nachbessern müsste beim Thema Wohnraum. Und doch hat Bürgermeister Raphael Bögge jetzt eine Wohnbauland- und Wachstumsstrategie vorgelegt: Als Klammer für die verschiedenen Ebenen, die zudem bestehende Vorgaben anpassen und um zusätzliche Elemente ergänzen soll.

So schlägt Bögge vor, einen erst auf seine Initiative hin vom Stadtrat beschlossenen Grundsatz zu kippen. Nämlich den bei der Stadt Ulm abgeschauten Grundsatz, Baugebiete auszuweisen, wenn die Flächen an die Kommune verkauft worden sind. Das klappt in Senden nicht, weil die Stadt zu wenig Geld dafür hat. Alternativ könnte mit dem Modell einer „sozialgerechten Bodennutzung“ verhindert werden, dass die Quadratmeterpreise zu sehr steigen.

Dabei wird der Gewinn, den ein Grundstückseigentümer machen kann, wenn seine Fläche von Grünland zu Bauland wird, durch mehrere Faktoren geschmälert – und der Kaufpreis so reduziert. Vom Bodenrichtwert, den der Gutachterausschuss des Landkreises festlegt, werden etwa die künftigen öffentlichen Flächen abgezogen. Diese sind der Stadt kostenlos zu übertragen. Auch Erschließungskosten werden abgezogen. In einer Beispielrechnung sinkt somit der Verkaufspreis von 210 auf rund 68 Euro pro Quadratmeter. Der, der die Gewinne hat, soll sich so an den Entwicklungs-, den Planungs- sowie den Herstellungskosten für die Infrastruktur beteiligen, erklärt Bögge. Zudem soll auf 30 Prozent des Baugebietes sozial geförderter Wohnungsbau umgesetzt werden.

Der Bürgermeister schlägt zudem ein Einheimischen-Modell vor, um Familien und junge Paare zu halten. Hierbei können Bürger, die etwa in der Stadt arbeiten, ein bestimmtes Einkommen und Kinder haben oder sich ehrenamtlich engagieren, Bonuspunkte sammeln. Und so bevorzugt an einen Bauplatz kommen.

Bögges Papier enthält zudem die allgemeine Formulierung, in der es um klimaneutrale Quartiere und moderne Mobilität geht. Sowie weitgehend einen Status-Quo-Bericht zur SWSG, zu Wohnraumprävention und Obdachlosenbetreuung.

Bürgerbeteiligung geplant

Seine gut 30-seitige Zusammenstellung betrachtet Bögge als „etwas völlig Innovatives“, eine vergleichbare Strategie gebe es nicht im Landkreis. Es handele sich um einen Entwurf, um ein Dialogpapier. Die Debatte solle nun vier Monate geführt werden und am 20. September in eine Bürgerversammlung münden. Die Stadträte könnten Vorschläge machen, darüber diskutiert werden soll im Gremium aber erst im Herbst.

Die Fraktionen, die eine solche Strategie im März bereits gefordert hatten, kritisieren diese Vorgehensweise. Sie fordern Bögge auf, den Entwurf nach den Pfingstferien auf die Tagesordnung zu setzen. Die Verwaltung solle einen Fachanwalt hinzuziehen, um ein einwandfreies Einheimischenmodell hinzubekommen.