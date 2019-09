Dr. Sebastian Hans Felix Sparwasser (parteilos) möchte als Bürgermeisterkandidat für CSU und SPD in Pfaffenhofen antreten. Der 34-Jährige ist derzeit Landesgeschäftsführer beim Bund der Vertriebenen in München. Der Vater von drei Buben lebt mit seiner Frau in Pfaffenhofen. Geboren in Mainz, ist er in Weißenhorn aufgewachsen. Er will sich SPD und CSU Mitgliedern kommenden Oktober in Nominierunsveranstaltungen vorstellen.

Das könnte dich auch interessieren: