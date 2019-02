Gastronomie Bürgermeister verteidigt Hilfen für Illerzeller Vereinslokal

Vöhringen. / Stefan Czernin

Von einer „brutalen Wettbewerbsverzerrung“ hatte Bräuhauswirtin Andra Lepple gesprochen. Und ihrem Ärger auf die Stadt Vöhringen Luft gemacht. Grund sind die fortgesetzten Investitionen, die die Stadt im Vereinslokal „Zum Brückle“ in Illerzell tätigt (wir berichteten).

Den Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung will der Vöhringer Bürgermeister Karl Janson nicht auf sich sitzen lassen und äußert sich in einer Mitteilung gegenüber unserer Zeitung. Zudem hat er zur Bräuhaus-Wirtin Kontakt aufgenommen, um ihr die städtische Sichtweise darzulegen. Die beiden kennen sich: Andra Lepple engagiert sich im Vorstand des Vöhringer Gewerbevereins, Bürgermeister Janson ist dort Vorsitzender.

„Man kann nicht Äpfel mit Birnen vergleichen“, sagt Janson. Zunächst sei darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Gastronomie des Landgasthofes „Zum Brückle“ in Illerzell nicht um Privatvermögen handele, welches eine städtische Finanzspritze erhält. Vielmehr sei die Gastronomie mit Pächterwohnung eine kommunale öffentliche Einrichtung, also städtisches Vermögen, in welches investiert wird.

Auch bei der Vereinsgaststätte am Vöhringer Sportpark oder dem Café Milos mit Bäckerei in der Ulmer Straße oder der Ratsstube am Kulturzentrum „Zum Schwarzen Adler“ in Vöhringen handelt es sich um städtisches Eigentum.

Es wäre aber ferner schon grundsätzlich rechtlich nicht zu beanstanden, dass die öffentlich-rechtliche Gebietskörperschaft selbst privatwirtschaftlich aktiv wird. Die Teilnahme am Wettbewerb sei per se nicht bedenklich und grundsätzlich zulässig, argumentiert der Jurist Janson weiter.

Im Übrigen stelle sich die Situation in Illerzell völlig anders dar als in der Kernstadt Vöhringen: Die Vereinbarung der beiden örtlichen Vereine – der Trachtenkapelle Illerzell und dem Sportverein Illerzell – mit der Stadt Vöhringen, die im März 2013 geschlossen wurde, begründet Janson mit dem Gemeinwohl der Illerzeller Bürger.

Einziger Treffpunkt im Ort

Zur damaligen Zeit stand die unmittelbare Schließung des Lokals in der Diskussion. Aus diesem Grunde kamen die beiden örtlichen Vereine auf die Stadt zu. Es wäre für die Bürgerschaft eine große gesellschaftliche Einbuße, wenn der einzige öffentliche und gesellschaftliche Treff- und Kommunikationspunkt vor Ort weggefallen wäre, so Janson. „Wo die Wirtschaft stirbt, stirbt der Ort.“

In der Folge floss viel Geld ins Vereinslokal „Zum Brückle“, etwa 155 000 Euro im Jahr 2018 für eine neue Küche und Heizungsanlage, für dieses Jahr sind 40 000 Euro überwiegend für eine neue Terrasse und Saalbeleuchtung vorgesehen.

Von einer Wettbewerbsverzerrung könne aber keine Rede sein: Die Stadt sei sogar gehalten, dem Pächter „ein geordnetes und den Erfordernissen der Gäste entsprechendes Pachtobjekt zur Verfügung zu stellen“. Im Gegenzug kassiert die Stadt Miete: 6000 Euro – pro Jahr.