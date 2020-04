Josef Walz ist 30 Jahre lang Bürgermeister in Pfaffenhofen gewesen. Am 30. April ist nun Schluss. Auch für den Kreistag hat sich der 65-Jährige nicht mehr aufstellen lassen.Nach 30 Jahren ist Schluss„Ich sehe mich noch am ersten Tag ins Rathaus laufen“, sagt Josef Walz. Damals bereits zweifac...