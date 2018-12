Initiative Bürger helfen Bürgern in Weißenhorn

Weißenhorn / Carsten Muth

Die Stadt Weißenhorn will ihr Profil als soziale Kommune schärfen – und setzt dabei auf freiwillige Mithilfe der Bürger. Die Mitglieder des Stadtrats jedenfalls haben kürzlich die Verwaltung damit beauftragt, eine Freiwilligenagentur zu gründen. „Es gibt immer mehr Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten“, sagte Rathaus-Mitarbeiterin Jennifer Heisler, die das Vorhaben federführend plant. „Auf der anderen Seite sind auch immer mehr Bürger auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen“, fügte sie hinzu. „Dies haben wir zum Anlass genommen, um in Weißenhorn eine Freiwilligenagentur aufzubauen.“

Die Weißenhorner wollen verhältnismäßig klein anfangen, mit einem konkreten Projekt beginnen, sprich eine Nachbarschaftshilfe gründen. Dabei geht es um die Unterstützung von Hilfsbedürftigen beim Einkaufen oder anderen Dingen des täglichen Lebens. Organisation und Verwaltung der Nachbarschaftshilfe laufen übers Rathaus und dort speziell über eine Software. „Diese Software ermöglicht es, Bürger, die ehrenamtlich Hilfe anbieten wollen und diejenigen, die Hilfe benötigen, zusammenzubringen.“ Nähere Details dazu sollen noch bekanntgegeben werden.

Klar ist: Bei der Nachbarschaftshilfe alleine soll es nicht bleiben. In den kommenden Monaten und Jahren sollen weiteren Bausteine und Teilprojekte hinzukommen. Sukzessive werde sich auf diese Weise die Freiwilligenagentur bilden.

Die Organisatoren benötigen Geduld, betonte Jennifer Heisler. „Bis eine Freiwilligenagentur und deren Angebote angenommen werden, kann unter Umständen eine Weile vergehen“, sagte sie. Dies liege in der Regel nicht an fehlender Bereitschaft, sich zu engagieren. Sondern vielmehr an der „Hemmung“, ehrenamtliche Hilfe tatsächlich auch in Anspruch zu nehmen.

Hintergrund: Mit einem Artikel im Weißenhorner Stadtanzeiger hatte die Verwaltung die Bürger jüngst aufgerufen, an der Umfrage zum Thema Freiwilligenagentur teilzunehmen. Die Stadt wollte ermitteln, welchen Bedarf es in Weißenhorn an Hilfsprojekten gibt. Es nahmen allerdings lediglich 27 Personen teil. „Das ist nicht viel, bei solch einer Umfrage aber auch nicht ungewöhnlich“, räumte Jennifer Heisler ein.

Bei der Vorstellung des Projekts im Stadtrat stieß die Rathaus-Mitarbeiterin dennoch auf offene Ohren. „Es ist absolut richtig, diesen Weg zu beschreiten“, sagte SPD-Fraktionschef Herbert Richter. Sein CSU-Pendant Franz Josef Niebling goss ein wenig Wasser in den Wein. Er sagte: „Dass nur 27 Leute an der Umfrage teilgenommen haben, ist schon ernüchternd.“

Für Bürgermeister Wolfgang Fendt hingegen steht fest: Die Bereitschaft, sich einzubringen, ist deutlich größer ist als es die Umfrage vermuten lässt. „Man muss den Leuten nur eine Plattform geben.“

Der Verwaltungschef zeigte sich überzeugt: Das Projekt wird ein Erfolg. Ja, man brauche einen langen Atem, um es zum Laufen zu bringen. Fendt betonte: „Es wird aber unsere Stadt ein großes Stück voranbringen.“