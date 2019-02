Warum die Stadtbücherei in Weißenhorn ein Renner ist Bücherei-Leiterin: Weißenhorner lesen wie verrückt!

Neuer Anlauf für Bücher auf Rädern

Umzug Die Verhältnisse in dem jetzigen Gebäude in der Schulstraße sind beengt. Deshalb wird seit einigen Jahren über einen Umzug der Stadtbücherei in die Schranne in der Altstadt diskutiert. Bislang ohne Ergebnis. Anfang 2017 gab es in der Schranne einen „Tag der offenen Tür“ mit Bücherei-Tag, der gut ankam.

Barrierefreiheit Das Thema Barrierefreiheit bleibt wichtig für die Stadtbücherei in Weißenhorn. In den vergangenen Wochen hat die Stadt an der Außentreppe einen Lift angebracht.