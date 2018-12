Advent Budenstadt, Theaterstück und viel Musik

Senden / Niko Dirner

Am kommenden Donnerstag, um 11 Uhr geht er los, der viertägige Sendener Weihnachtsmarkt. Dieser wird heuer zum letzten Mal von Josef Fritzenschaft und der Stadt gemeinsam organisiert. 20 Stände sind vor dem Bürgerhaus aufgebaut. Viele Vereine und Schulen verkaufen Speisen, Getränke, Gebasteltes. Offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr, dazu spielt die Musikschule.

Besonders für die kleinen Besucher wird ein „abwechslungsreiches Programm“ angekündigt. So können im „Himmlischen Postamt“ Briefe an das Christkind abgegeben werden. Am Samstag, 15. Dezember, lockt ab 15 Uhr im Bürgerhaus das Landestheater Dinkelsbühl mit dem Stück „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ für Kinder ab vier Jahren. Karten hierfür sind im Vorverkauf bei der Stadt Senden erhältlich. Von 16 bis 19 Uhr ist am Samstag auf dem Marktplatz außerdem ein Lagerfeuer Anziehungspunkt, über dem Stockbrot gebacken werden kann. Am Sonntag, 16. Dezember, kann von 14 bis 16.30 Uhr in der Weihnachtswerkstatt im Bürgerhaus gebastelt werden.

Gospel und Big Band

Für die musikalische Begleitung sorgen die Musikkapellen der Stadt Senden und der Musikschule sowie die Illertaler Alphornbläser und das Bläserquintett St. Michael aus Vöhringen. Ein Höhepunkt heuer ist die Darbietung von „Siyou & Joe feat. Christoph Scherer“ am Freitag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr auf dem Marktplatz. Ebenso am Sonntag, 16. Dezember, ab 17 Uhr im Bürgerhaus der Auftritt der Iveco Big Band und der Christall Gospel Chor Memmingen. Bei beiden Konzerten ist der Eintritt frei.

Neu ist die Aktion „Senden leuchtet“: Besucher werden gebeten, ein Weihnachtsmarkt-Selfie zu machen und dieses mit dem Hashtag #sendenleuchtet über ihren Instagram-Account zu posten. Die Selfies können anschließend im Bürgerhaus ausgedruckt werden, zum Dank gibt es eine kleine Überraschung. Im nächsten Jahr soll das Selfie mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben einen Preis erhalten.