Politik Brunner: Mehr Debatten im Gemeinderat

Unterfahlheim / Patrick Fauß

„Bitte Politik nicht per se schlecht reden.“ Darum bat der Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner bei der Weihnachtsfeier des SPD-Ortsverbands im Gasthof St. Martin.

Wenn Politik als etwas Schlechtes angesehen werde, so Brunner vor 20 Mitgliedern, sei es schwierig, Willensbildung in der Demokratie zu organisieren. In Richtung Lokalpolitik meinte Brunner, hier dürften Gegensätze in den Gemeinderäten ruhig stärker hervortreten. Gemeindepolitiker zögen sich seiner Beobachtung nach gern auf die Position zurück, „Sacharbeit“ zu machen und keine Politik. Politik werde zu oft als „etwas Schmutziges“ abgetan.

Für das schlechte Abschneiden bei der Bayern-Wahl machte Brunner einen Mangel an knackigen Aussagen von Seiten der Bayern-SPD als einen der Gründe aus. „Wir wollen regieren, um 100 000 Wohnungen zu bauen“ – das wäre eine Aussage gewesen. Der Anspruch, regieren zu wollen, gehört laut Brunner zu einem starken Wahlkampf.

Neue Gesichter für die Wahl

Themen müssten auf einfache Formeln, „die man mit Ja oder Nein beantworten kann“, reduziert werden. Anders lassen sich die Wähler nicht mitnehmen. Brunner rief die Ortsvereine auf, mehr Anträge zu stellen. So habe es ein Antrag zur Rüstungsbegrenzung in den Koalitionsvertrag geschafft. Das zeige: „Man kann auch bei einer Versammlung in Illertissen einen Beschluss fassen, der ganz nach oben geht.“

Fabian Kaimer, Vorsitzender der SPD in Nersingen, betonte, die Nuxit-Debatte zeige, dass Bürger sich politisch engagieren wollen. Jedoch scheuten viele die Bindung an eine Partei. Sich politisch zu engagieren, scheine verpönt zu sein. Dieser Trend müsse überwunden werden. Politische Prozesse sollten vereinfacht und die Möglichkeiten zur Mitbestimmung aufgezeigt werden. Für die Gemeinderatswahl 2020 wolle die SPD versuchen, neue Gesichter gewinnen.