Der Feuerteufel von Kellmünz ist gefasst. Es handelt sich um einen 62-Jährigen aus einer Nachbargemeinde. Der Mann wurde kurzfristig festgenommen, am Sonntag Abend aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Fahndungserfolg ist zwei Paaren zu verdanken, die am Nachmittag an der Iller spazieren waren. Ein 47-Jähriger bekam den auf einem Fahrrad Flüchtenden nach einer Verfolgungsjagd zu fassen.

Laut Polizei waren die zwei Paare nachmittags gegen 15 Uhr am östlichen Illerufer unterwegs. An der Bahnlinie Ulm-Memmingen, im Bereich der früheren Tatorte, wurde das Quartett eines Mannes gewahr, der vom westlichen Bahndamm auf den paralell verlaufenden Feldweg trat und mit einem dort abgestellten Fahrrad in Richtung Pleß davonradelte. Nur Sekunden später qualmte es an der Böschung.

Während der 53-jährige Mann dorthin rannte, um die sich ausbreitenden Flammen niederzutreten, nahm der Jüngere die Verfolgung des verdächtigen Radlers auf. Pech für den 62-Jährigen, dass ihn sein Fahrrad nach etwa einem Kilometer wegen eines Defekts im Stich ließ. Der Verfolger holte den Mann ein, hielt ihn fest und bugsierte ihn zurück zum Tatort. Der 53-Jährige hatte unterdessen bereits einen Notruf abgesetzt, so dass der Verdächtige den eintreffenden Ordnungshütern übergeben werden konnte. Die Polizie spricht in diesem Zusammenhang von einem „vorbildlichen, besonnenen und mutigen Verhalten“. Ohne das couragierte Einschreiten der Zeugen wäre dieser Fahndungserfolg nicht möglich gewesen, heißt es im Polizeibericht.

Noch nicht zu Tatvorwurf geäußert

Die Beamten der Polizeiinspektion Illertissen nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten sofort umfangreiche Ermittlungen ein. Nach Aussagen eines Sprechers des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West hat sich der Verdächtige bisher noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert und bei einer ersten Befragung die Verantwortung für die vier Brände abgestritten. Es gebe deshalb auch noch keine Erkenntnisse über die Motive.

Der Kellmünzer Bürgermeister Michael Obst zeigte sich erleichtert: „Ich bin froh, dass diese Gefahr jetzt gebannt ist. Man wusste ja nie, ob daraus nicht noch Dinge entstehen, die Menschen gefährden.“ Sein Dank richtete sich an die Feuerwehr, die gute Arbeit geleistet habe. Um den Täter zu stellen, war an dem Tatort neben dem viel frequentierten Illerbegleitweg zuletzt eine Kamera installiert worden. Die wurde allerdings vor kurzem beschädigt. Die Jägerschaft hatte zuletzt ihre Reviergänge in diesen Bereich verlegt, um dort regelmäßig nach dem Rechten zu schauen. „Auch ihrem Einsatz gebührt Dank“, sagt der Kellmünzer Schultes.

Die Brandserie hatte die kleine Marktgemeinde Kellmünz seit Mitte Februar in Aufregung versetzt. Viermal, am 24. und 26. Februar, sowie am 3. und 13. März, brannte es an der Bahnstrecke Ulm-Memmingen, ungefähr 300 Meter vom Ortsrand entfernt. Die Feuerwehr war stets mit zwei Löschfahrzeugen ausgerückt und hatte die Brände schnell unter Kontrolle gebracht. Betroffen waren meist rund 200 Quadratmeter Grasfläche. Zweimal musste auch die Zugverbindung kurzfristig gestoppt werden, weil sich die Flammen bis an das Gleisbett gefressen hatten. Der Bahn entstand dadurch Schaden. Laut Polizei kostet eine Minute Zugverspätung rund 1000 Euro.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Memmingen wurde der 62-Jährige am Sonntag Abend wieder auf freien Fuß gesetzt. Es lagen offenbar keine ausreichenden Haftgründe vor. Demzufolge hat der Mann einen festen Wohnsitz und es besteht aus Sicht der Staatsanwaltschaft keine Flucht- und keine Wiederholungsgefahr.