Die Vöhringer Wirtin Andra Lepple stellt das Traditions-Bräuhaus neu auf. Wie schon zuvor ihre Mutter Uschi. Der Charakter bleibt immer erhalten. Wenn Bräuhaus-Wirtin Andra Lepple und ihre Mutter Uschi zusammen in der Gaststube sitzen, geht es ausgesprochen lebendig zu. Beiden haben jede Menge zu erzählen. Darüber, was im Gasthof Lepple mitten in Vöhringen so alles passiert ist. Und was in Zukunft ansteht. Derzeit wird im Bräuhaus entr...