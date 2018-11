Bildung Bögge: Sendener Wirtschaftsschule weiter ausbauen

Senden / Sonja Fiedler

Gäste aus ganz Bayern waren am Wochenende in der Sendener Wirtschaftsschule (Wiss) zu Besuch: Direktoren und Landeselternvertretung der bayerischen Wirtschaftsschulen tagten heuer in der Illerstadt. „Die Wirtschaftsschule wird bayernweit mehr denn je gebraucht, sie ist eine Schule der Zukunft“, sagte Vize-Landrat Herbert Pressl bei der Eröffnungsveranstaltung. Auf die Wiss sei im man im Landkreis sehr stolz, „sie ist eine aufstrebende Schule.“ Seit einem Jahr nimmt die Wiss als eine von elf Schulen in Bayern an einem Schulversuch teil und startet schon in der sechsten Klasse. „Wir hoffen, dass sich an diesem Weg nichts ändert, die Erfahrungen sind rundum positiv.“

Alfons Frey, Referatsleiter für Wirtschaftsschulen im Kultusministerium, konnte keine klare Aussage über die Zukunft des Schulversuchs machen. Zunächst müsse geschaut werden, wie sich der neue Kultusminister Michael Piazolo positioniere. Auch zur möglichen Einführung einer fünften Klasse konnte sich Frey nicht äußern: „Ich versuche zunächst einmal, die sechste Jahrgangsstufe zu stabilisieren.“

Keine Konkurrenz

Bürgermeister Raphael Bögge zeigte großes Interesse an einer potenztiellen fünften Klasse für die Wiss: „Wir würden den Leuchtturm Wirtschaftsschule gern weiter ausbauen.“ Eine Konkurrenz zur Realschule solle die Schulform aber nicht werden, „sie soll und wird nur eine Ergänzung sein.“ Bögge habe Piazolo angeboten, mit ihm über die fünfte Klasse zu sprechen.

Insgesamt stabilisiere sich die Wirtschaftsschule als Schulform, berichtete Frey. „Aber das reicht nicht.“ Der Prozess der Schulentwicklung sei nicht abgeschlossen. Profilschärfung, strategische Ausrichtung und Marketingkonzepte seien Themen, mit denen er sich in einem Arbeitskreis beschäftige. Moderiert wurde die Tagung von Wiss-Leiterin und Gastgeberin Helga Grabinger. Frey sagte dazu bei der Tagung: „Sie ist eine von unseren Besten.“