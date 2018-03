Roggenburg Bindung des Menschen an den Wald stärken

Roggenburg / CLAUDIA SCHÄFER

Die bayernweite Woche des Waldes steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Naturschutzes. Auftakt war in Roggenburg, wo im Walderlebniszentrum eine neue Ausstellung eröffnet wurde.

Wald ist wichtig. Als Ort der Erholung, als Lebensgrundlage und Rohstofflieferant. Damit auch zukünftige Generationen davon profitieren können, hat das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten das Aktionsjahr Waldnaturschutz ausgerufen. Auch die Woche des Waldes steht ganz im Zeichen des Umweltschutzes. Dies bedeutet, dass überall der naturnah bewirtschaftete Wald im Zentrum stehen müsse, sagte Ministerialdirigent Georg Windisch in Roggenburg.

Als oberster Förster in Bayern wandte sich Windisch direkt an Viertklässler aus Stadtbergen bei Augsburg, die das dortige Walderlebniszentrum besuchten: "Es geht um Eure Zukunft und um eine lebens- und liebenswerte Umwelt, in der Tiere und Pflanzen Platz haben." Josef Miller, früherer bayerischer Forstminister, beklagte, dass immer mehr Kinder noch nie im Wald gewesen seien. Es sei aber unmöglich, etwas zu schätzen, was man nicht kenne, und zu schützen, was man nicht schätze, sagte Miller. "Die emotionale Bindung der Menschen an den Wald müsse gefördert werden", etwa durch die Einführung von Schulwäldern.

Förster Albin Huber zeigte den Kindern und Ehrengästen die aktuelle Ausstellung im neu eröffneten Waldpavillon. In großen Schaukästen werden dort die verschiedenen Lebensräume im Wald gezeigt und erklärt. Zum Beispiel "Biotopbäume" mit Spalten oder abgestorbener Krone. Früher wurden sie oft gefällt, heute schätzt man laut Huber ihre Rolle als "Hochhaus für viele verschiedene Parteien - vom Specht bis zur Haselmaus". Geändert habe sich auch die Einstellung zu Fichten- und Kiefernmonokulturen, der Freistaat setze auf das natürliche Vorbild eines Mischwaldes mit einem hohen Buchenanteil. Lob für das Walderlebniszentrum kam sowohl von Ministerialdirigent Windisch als auch Forstdirektor Axel Heiß: Nicht ohne Grund sei die herausragende und besonders aktive Einrichtung als Eröffnungsort der Woche des Waldes ausgesucht worden.

Vor dem Pavillon informierte die Fledermausexpertin Renate Pfeiffer aus Winterrieden über die nächtlichen Jäger der Lüfte. "Mit ihrem riesigen Appetit auf Insekten sind sie die nützlichen Meisen der Nacht." Die nur fünf Gramm leichte Zwergfledermaus brauche täglich 600 Schnaken, um satt zu werden. Ein Brennholzstapel im Garten sei ein tolles Winterquartier für die Rauhautfledermaus, sagte Pfeiffer. Werde das Holz im Winter gebraucht, könne das Tier einfach in einen anderen Stapel umgesetzt werden. Pfeiffer bedauert die vielen hartnäckigen Vorurteile gegen Fledermäuse: "So stimmt es einfach nicht, dass sie sich in Menschenhaar setzen und darin verfangen."