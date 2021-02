In Bayern dürfen Musikschulen von Montag, 1. März, an wieder Einzelunterricht in Präsenz anbieten, sofern die Sieben-Tages-Inzidenz nicht über 100 liegt. Das hat Kunstminister Bernd Sibler mitgeteilt. Die Freude darüber ist an den Musikschulen im Landkreis Neu-Ulm groß, schließlich haben die ...