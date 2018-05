Spatenstich Biesse zieht im Frühjahr in das neue Gewerbegebiet

Nersingen / Josephine Schuster

Beim Spatenstich für das neue Biesse-Areal betonte Nersingens Bürgermeister Erich Winkler, wie wichtig es sei, dass sich hier auch eine Spedition ansiedle, die noch dazu ihre Liebe zu Italien dokumentiere. Die Biesse Group mit Hauptsitz im italienischen Pesaro und einer deutschen Niederlassung in Löhne (Nordrhein-Westfalen) zieht im kommenden Frühjahr von Elchingen in das neue Gewerbegebiet „An der A7“ zwischen Nersingen und Neu-Ulm. Die neuen Räumlichkeiten für das Unternehmen werden dann 6000 Quadratmeter groß sein.

„Es wurde einfach zu klein für uns. Ich brauche mehr Mitarbeiter und habe nicht mal mehr einen Schreibtisch für sie frei. Die neuen Flächen werden doppelt so groß sein”, erklärte Geschäftsführer Jacek Pigorsch. Vor 21 Jahren sei der Markt noch von Wettbewerbern dominiert gewesen. In den vergangenen Jahren habe Biesse den Marktanteil mehr als verdoppelt. Das Unternehmen stellt nach eigenen Angaben Maschinen und Anlagen für die Holz- und Kunststoffindustrie her. In Nersingen soll ein Teil der Logistik untergebracht werden.

Zum Spatenstich waren neben Geschäftsführer Pigorsch der Nersinger Bürgermeister Erich Winkler, Bauleiter Matthias Wittlinger, Architekt Alfons Lehner, die dritte Bürgermeisterin Sabine Krätschmer und Investor Alfred Amenda vor Ort.