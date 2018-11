Soziales Arbeiten in der Lebenshilfe Donau-Iller: Bewusst das Hamsterrad verlassen

Region / Niko Dirner

Peter Bopp spielte ganz oben mit in der Baubranche, suchte aber den Sinn. Sein Ausweg: die Lebenshilfe.

Peter Bopp, einer der 17 Gruppenleiter in den Werkstätten der Lebenshilfe Donau-Iller in Böfingen, hat ein gewinnendes Lächeln, er könnte glatt als Surflehrer durchgehen. Tatsächlich ritt Bopp jahrelang auf seiner persönlichen Erfolgswelle. Er machte erst eine Elektriker-Lehre, dann den Meister, sattelte die Weiterbildung zum Elektrotechniker oben drauf und war dann für ein Ingenieurbüro an ganz großen Projekten beteiligt – vom neuen Kindergarten bis hin zum Bau der Sparkasse in Ulm.

Aber Bopp haderte mit seiner Karriere. „Mir hat die soziale Komponente auf den Baustellen gefehlt, die Menschlichkeit.“ Es gehe heute nur noch ums Fertig-Werden, „und zwar auf Kosten aller, auf Kosten der Mitarbeiter und der Qualität“. Er habe jahrelang massiv Arbeitszeit investiert, 50 bis 60 Stunden in der Woche gerackert, die Familie vernachlässigt – und am Ende nicht einmal Zeit gehabt, sich über ein fertiges Projekt zu freuen. „Denn kaum ist ein Projekt fertig, hat man zwei neue.“

Er kündigt, noch ohne Plan, aber mit dem festen Vorsatz, etwas Soziales machen zu wollen. Eine seiner Initiativbewerbungen fruchtete, die Lebenshilfe suchte genau so jemanden, wie ihn. „Als ob das so vorgeschrieben gewesen wäre.“ Bei der Lebenshilfe stehe der „Mensch im Mittelpunkt“, sagt Bopp. Es habe seit seinem Wechsel nach Böfingen keinen Tag gegeben, an welchem er nicht gerne zum Arbeiten gegangen sei. „Und ich war seit zwei Jahren nicht mehr krank.“