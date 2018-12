Rat Besser parken in Vöhringen?

Vöhringen / Stefan Czernin

Bei einer Ortsbesichtigung wurde ein Mitarbeiter des Planungsbüros Wassermüller von Anwohnern der Vöhringer Möslegasse angesprochen: die Parkplatznot sei immens. Im Bauausschuss stellte der Mitarbeiter nun zwei Varianten für die Sanierung der rund 350 Meter langen und stark in Mitleidenschaft gezogenen Straße vor.

Die erste Variante sieht eine Sanierung des Bestands vor. Die beiden Gehwege bleiben erhalten, die Fahrbahn ist sechs Meter breit. Parken ist am Fahrbahnrand möglich. Zur Verkehrsberuhigung sind mehrere Pflanzinseln vorgesehen. Rund 20 Stellplätze gibt es in dieser Ausführung, 35 sind es in der zweiten Variante. Allerdings fällt dann ein Gehweg für einen Parkstreifen weg, die Fahrbahn verengt sich auf fünf Meter. Beide Varianten kosten jeweils rund 1,25 Millionen Euro, es gilt Tempo 30.

In der Sitzung gab es für beide Vorschläge Fürsprecher. Herbert Walk (CSU) etwa plädierte für die erste Variante. Eine Verengung der Fahrbahn auf fünf Meter sieht er kritisch, weil viele Autos heutzutage „Richtung SUV“ gehen, was im Begegnungsverkehr problematisch sei. Werner Zanker (SPD) ist für die zweite Variante, er brachte zudem die Idee ein zu prüfen, ob die Möslegasse in eine Fahrradstraße umgewandelt werden könnte. Nun wird erstmal in den Fraktionen beraten, eine Entscheidung über die Sanierung fällt im kommenden Jahr.