Bildung Berufsorientierung und Talente-Sichtung

Straß / Thomas Vogel

Zu zwei Handwerksbetrieben bestehen bereits Verbindungen. Jetzt hat die Anton-Miller-Mittelschule in Straß ihre Fühler auch in Richtung Industrie ausgestreckt. Im Rahmen einer kleinen Feier wurde am Freitag der Kooperationsvertrag mit der am Ort ansässigen Firma C.F. Maier Gießerei Scheef unterzeichnet, der ihren Schülern in der Berufsfindungsphase noch ganz andere Türen aufstoßen soll.

Dass eine solche Partnerschaft von beiderseitigem Interesse ist, das wurde dann in allen Ansprachen verdeutlicht. „Wir brauchen Unterstützung von vielen Seiten, wenn es in Richtung Berufswahl geht“, erklärte Rektorin Irmgard Neureuther. 90 Prozent der Schulabgänger erklärten, noch keine Berufswahl getroffen zu haben.

Wer denn schon einen Ausbildungsvertrag in der Tasche habe, wollte daraufhin Schulamtsdirektorin Silvia Wawra wissen? Kein Finger ging nach oben.

Dass der Nachwuchsmangel zunehmend zum Problem auch in der Industrie werde, daraus machte Markus Maier, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Maier-Firmengruppe, keinen Hehl, wenngleich er es positiv formulierte: „Ihre Aussichten sind ausgezeichnet.“ Der Weg über eine duale Ausbildung sei sogar „zukunftssicherer als ein Studium“, warf er die Angel aus. Kompetenzzuwachs für die Schule, und für das Unternehmen die Chance, Talente frühzeitig zu entdecken, so fasste die Rektorin die beiderseitigen Vorteile durch die Kooperation zusammen. „Somit eine klassische Win-win-Situation“, brachte es Bürgermeister Erich Winkler auf den Punkt.

Tipps für Bewerbungsphase

Maier-Personalchef Dieter Wahl versprach einen „regen“ Austausch. Die Firma werde beim Berufsinformationselternabend präsent sein, Praktika anbieten und für Werksbesichtigungen sowie einen „Schnuppertag für Lehrkräfte“ offen stehen. Lehrlinge würden in die Schule kommen, dort mit Schülern ein Werkstück erarbeiten und ihnen Tipps für die Bewerbungsphase mit auf den Weg geben.