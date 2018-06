Autor Bernd Weiß verfasst Ulmer Radsport-Chronik

Pfaffenhofen / Benjamin Merkle

54 Jahre Radsportgeschichte fasst Bernd Weiß aus Pfaffenhofen in seiner Chronik zusammen. Es kommen auch Weltrekorde vor.

Die Schüler der DDR hatten jedes Mal frei, wenn es die Teilnehmer der Internationalen Friedensfahrt, einem Amateurradrennen der Ostblockstaaten, zu einer Etappe nach Ost-Berlin verschlug. Bernd Weiß war einer der begeisterten Zuschauer, die in den 50er Jahren die Straßen säumten. 1955 floh er dann aus der DDR in den Südwesten der Bundesrepublik und wurde im Blautal ansässig. Hier hatte er endlich die Möglichkeit, selbst in die Pedale eines Rennrads zu treten. Er gründete eine Familie und baute ein Haus.

1979 verlor Weiß bei einem schweren Autounfall sein linkes Bein und verbrachte neun Monate im Krankenhaus. Radfahren fällt ihm seitdem schwer. „Nur zu Hause herum sitzen kam für mich aber nicht in Frage“, sagt Weiß. Deshalb trat er 1981 dem Radfahrerverband des SSV Ulm bei und wurde dessen Pressewart. Seine wichtigste Aufgabe war es, die Vereinszeitung zu verfassen.

Das war vor allem in den Wintermonaten schwierig, da sei im Radsport nämlich „Tote Hose“ gewesen. Also begann Weiß „in der Vergangenheit zu wühlen“. Er sammelte Zeitungsartikel und durchstöberte alte Mitgliedsregister, um ehemalige Rennfahrer oder deren Angehörige zu finden. Teilweise waren die Sportkameraden auch bis nach Amerika oder Australien ausgewandert, per Telefon machte er auch sie ausfindig. Mittlerweile hat er mehr als 14 000 Zeitungsartikel und 1000 Fotos archiviert – die ältesten sind von 1896. Kein Wunder also, dass er einiges zu erzählen hat.

Zum Beispiel vom Zwei-Etappen-Rennen München-Vöhringen-München im Jahr 1951. Weiß war zwar nicht selbst dabei, ist aber trotzdem begeistert von dem Durchhaltewillen, den die Radrennfahrer damals bewiesen. Bei Schneestürmen quälten sich die Teilnehmer über die rutschigen Straßen. Schon bei der ersten Etappe musste die Hälfte der Teilnehmer aufgeben. Der Weg zurück nach München soll dann sogar noch schlimmer gewesen sein. Von den zahlreichen Ulmern, die am Rennen teilgenommen hatten, kam schließlich nur ein einziger „Überlebender“ im Ziel an.

Der Weltrekordversuch von Bernhardt Heiduk im 24-Stunden-Dauerfahren von 1980 war ein weiteres Highlight der Ulmer Radsportgeschichte. Diesmal war Bernd Weiß hautnah mit dabei. Wegen starkem Regen musste Heiduk diverse Male sein Rad wechseln und verpasste deshalb knapp den Weltrekord. Mit seinen gefahrenen 796,689 Kilometern stellte er aber immerhin einen neuen deutschen Rekord auf.

Aus diesen und vielen weiteren Geschichten hat Bernd Weiß während des vergangenen Jahres seine Chronik geschaffen. Behandelt werden die Jahre von 1945 bis 1999, seinem letzten Jahr als Pressewart. Die Texte hat er alle selbst geschrieben.

Überzeugen oder für den Sport begeistern will er damit aber niemanden, vielmehr soll es eine Erinnerung für Senioren wie ihn sein. Männer und Frauen die den Radsport lieben und vielleicht sogar einige der aufgezählten Ereignisse selbst miterlebt haben.