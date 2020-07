Zuerst war Run Bike Rock von Mai auf Oktober verschoben worden, nun haben die Veranstalter den Illertisser Benefizlauf für dieses Jahr doch ganz abgesagt. „Wir sind überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist“, sagt Ansgar Batzner vom Organisationsteam. „Corona gibt es noch.“ Zumal Großveranstaltungen in Deutschland noch mindestens bis Ende Oktober verboten sind. Wer sich schon zum Lauf angemeldet hatte, bekommt die Startgebühr zurücküberwiesen. Bei den Schülerläufen wurde das über die Schulen geregelt.

Run Bike Rock startet am 20. Juni 2021

Ein neuer Termin im nächsten Jahr steht schon: der 20. Juni. An diesem Tag kollidiere die Veranstaltung weder mit Feiern wie Kommunion und Firmung noch etwa mit dem Historischen Kinderfest in Illertissen, sagt Batzner. Die Terminfindung war nicht einfach, weil 2021 viele Veranstaltungen nachgeholt werden. Am Ablauf werde sich wenig ändern. „Die Strecken bleiben, das Team bleibt.“ Es gibt wieder verschiedene Schülerläufe, Läufe von fünf Kilometern bis Halbmarathon, eine Walking-Runde, Duathlon und ein Radrennen – und natürlich Live-Musik im Start- und Zielbereich. Die Anmeldung wird im Herbst wieder freigeschaltet.

2019 waren mehr als 3200 Sportler dabei

Es ist die dritte Auflage des Benefizlaufs, 2019 waren mehr als 3200 Teilnehmer dabei. Run Bike Rock wird von vielen Vereinen und Firmen aus der Region unterstützt, der komplette Erlös wird an gemeinnützige Organisationen und Projekte ausgeschüttet.

Info Weitere Infos gibt es online unter www.runbikerock.de.