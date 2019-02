Rat Bellenberg: Kinderarzt will in Neubau

Bellenberg: Kinderarzt will in Neubau

Bellenberg / Henri Gallbronner

Dass eine Kinderarztpraxis in Bellenberg ein Gewinn für den Ort wäre, darüber waren sich die Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Donnerstag einig. Einer entsprechenden Bauvoranfrage konnten sie vorerst dennoch nicht zustimmen: Zwei Probleme bereiten den Räten Kopfschmerzen – zum einen die einzuhaltenden Abstandsflächen zu Straße und Nachbargebäuden. Während dafür das Landratsamt zuständig ist, beschäftigten den Gemeinderat vor allem die Parkplätze.

Geplant ist ein Neubau in der Ulmer Straße 7 mit acht Wohnungen und einer Kinderarztpraxis. Auf dem gleichen Grundstück befindet sich bereits eine weitere Arztpraxis. Insgesamt würden nach der Bellenberger Stellplatzsatzung 29 Parkplätze benötigt, die in der Bauvoranfrage auch vorgesehen sind. Die Breite der Stellplätze von teilweise nur zwei Metern will der Gemeinderat so allerdings nicht hinnehmen. „Die Parkplatzsituation ist für mich nicht akzeptabel“, sagte zum Beispiel Wolfgang Schrapp. Auch bereite ihm die Erreichbarkeit der Stellplätze Sorgen: „Alles, was nicht sauber anfahrbar ist, wird nicht genutzt“, meinte Schrapp. Die Autos würden dann stattdessen auf der Straße parken.

Die Räte diskutierten verschiedene Lösungsansätze für das Problem. Der Vorschlag von Dietmar Jäckle, „dem Projekt zuliebe“ doch ein Auge zuzudrücken und für die kleineren Wohnungen nur einen statt zwei Parkplätze zu berechnen entgegnete Harald Daiber: „Auch eine 50-Quadratmeter-Wohnung kann von zwei Personen genutzt werden und die haben in der Regel auch zwei Autos.“ Eine weitere Möglichkeit wäre ein sogenannter „Ablösevertrag“. In einem solchen könnte geregelt werden, dass Eigner benachbarter Grundstücke Parkplätze zur Verfügung stellen. Damit habe man in Bellenberg auch schon gute Erfahrungen gemacht, sagte Bürgermeisterin Simone Vogt-Keller.