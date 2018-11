Finanzen Bellenberg: Gemeinde auf Sparkurs

Bellenberg / Ingrid Weichsberger

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Bellenberg wagte Kämmerin Verena Miller den Blick auf den Haushalt für das kommende Jahr 2019. Sie erwartet gleichbleibende Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 1,6 Millionen Euro sowie eine Reduzierung der Kreis­umlage auf Grund der schlechten Einnahmen aus dem Vorjahr. In Folge dessen rechnet die Kämmerin auch wieder mit einer ansteigenden Schlüsselzuweisung. Deren Höhe konnte Verena Miller jedoch noch nicht beziffern.

Personal für Kinderbetreuung

Auf 2,8 Millionen Euro und damit um rund 12 000 Euro werden voraussichtlich die Personalausgaben ansteigen, denn im Haus des Kindes werden für mehr Gruppen auch mehr Betreuer gebraucht.

Einstimmig beschlossen die Bellenberger Gemeinderäte, das Volumen des künftigen Vermögenshaushalts schon mal zu reduzieren. Deshalb soll der Einbau des Brandschutzes in der Turn- und Festhalle verschoben werden.

Zugleich wurde beschlossen, den Abbruch des ehemaligen Fußballerheims, das heute von der Musikschule Dreiklang genutzt wird, solange zu vertagen, bis der Musikunterricht in der Lindenschule stattfinden kann. Diese Entscheidung reduziert die Ausgaben der Kommune um knapp zwei Millionen Euro.